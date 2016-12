Handbalistele de la CSU Neptun şi-au reluat pregătirile. Care sunt noutăţile

Handbalistele de la CSU Neptun și-au reluat pregătirile. Care sunt noutățile

Echipa feminină de handbal CSU Neptun și-a reluat pregătirile pentru noul sezon al Diviziei A. La sala „Hidrotehnica“, cei doi tehnicieni, Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie, au ales ca primul antrenament din acest sezon să fie un prilej de relaxare și voie bună, înainte de a intra efectiv în programul spartan.„Săptămâna aceasta este una de readaptare la efort, încercăm să facem lucrurile treptat. Săptămâna viitoare intrăm sub un program mai strict. Le vom supune pe fete la teste fizice, pentru a le observa nivelul de pregătire. Au avut un program de exerciții pe care ar fi trebuit să îl respecte pe timpul vacanței, acum rămâne de văzut cât de conștiincioase au fost. Vom face câte două antre-namente zilnice, cele fizice pe sta-dionul «Portul», iar seara ne vom muta în sala de la «Hidrotehnica», unde vom pune accent pe an-trenamentul cu mingea, combinat cu exerciții în sala de forță. Când vor atinge un nivel optim din punct de vedere al formei sportive, vom per-fecta și vreo 6-7 partide amicale în care să ne reglăm mai bine relațiile de joc”, a declarat antrenorul Ionuț Pușcașu.Lotul „universitarelor” a suferit modificări față de echipa care se clasa în sezonul trecut al Diviziei A pe locul 7. Carmen Iordache și Teodora Constantin au decis să se retragă din handbal, alegând să se dedice studiilor. În această perioadă, conducerea clubului speră să ajungă la un acord cu alte două sportive, Georgiana Ciuică și Corina Bălănică, jucătoare ce au lipsit motivat de la reunire. La capitolul sosiri, echipa de la malul mării a reușit să le transfere pe Andreea Pintilie (inter) și Monica Rusu (portar), de la CSU Poli Timișoara, fiind în discuții foarte avansate și cu pivotul Delia Radu, de la Art Galați. În același timp, conducerea clubului a reușit să încheie o colaborare cu CSS 1 Constanța, în care cele mai bune tinere handbaliste să ajute echipa în eșalonul secund al handbalului românesc.„Mă bucură faptul că am ajuns la o înțelegere cu CSS 1 Constanța și ne-au trimis la echipă cinci fete. Le cunosc din partidele amicale din sezonul trecut și știu că au potențial, pot să progreseze și să ne ajute în atingerea obiectivelor noastre”, a declarat Pușcașu.Dacă sezonul trecut subțirimea lotului a fost cea mai mare problemă a echipei constănțene, de data aceasta, cei doi antrenori vor avea la dispoziție suficiente variante pentru a reuși atingerea obiectivului propus. „Cele 16 jucătoare pot forma echipa pe care eu mi-o doresc, care să muncească, să progreseze și să creadă cu adevărat în forța sa. Vom continua să lucrăm și la factorul psihologic, fiindcă vorbim despre niște jucătoare foarte tinere. Trebuie să înțeleagă rapid faptul că orice echipă poate fi învinsă dacă crezi cu adevărat în forțele tale. Important pentru noi este să terminăm mai bine decât sezonul trecut, când am terminat pe locul 7. Este loc de mai bine, avem o echipă bună și pu-tem face o figură frumoasă”, a conchis Ionuț Pușcașu.