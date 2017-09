Handbalistele de la CSU Neptun au revenit din cantonament. Ce noutăţi sunt în lot

Handbalistele de la CSU Neptun au revenit din cantonament. Ce noutăți sunt în lot

Handbalistele de la CSU Neptun s-au întors cu bine din cantonamentul de la Sighișoara, întreprins în perioada 8-18 august. Mulțumitor pentru toată lumea a fost faptul că jucătoarele au fost ocolite de obișnuitele probleme fizice inerente în acest stagiual pregătirilor, în care se pune accent pe acumularea fizică.Față de anul trecut, antrenorii Ionuț Pușcașu și Lăcrimioara Ilie se vor baza pe cinci jucătoare noi, achiziționate de la Centrul Național de Excelență Brașov: Ana Oprică - centru, Mihaela Rebeca - extremă dreapta, Claudia Nedelcu (din Poarta Albă) - portar, Andreea Mada - pivot și Alexandra Saucă - extremă stânga. De asemenea, vor continua alături de „universitare”, în virtutea bunei colaborări dintre CSU și CSȘ 1 Constanța, și două jucătoare crescute de antrenoarea Roxana Damian: Claudia Condurache și Bianca Bostan.„A fost un cantonament reușit, fetele au dat tot ce au avut mai bun, fără menajamente. Am jucat și trei partide amicale, pe care le-am câștigat clar. Nu am urmărit exact evoluția scorului, cât jocul colectiv al echipei”, a declarat Ionuț Pușcașu.La fel ca în ultimii ani, conducerea clubului constănțean nu poate contracara ofertele financiare superioare înaintate de alte cluburi pentru jucătoarele sale. Astfel, alte două din cele mai importante jucătoare ale sezonului trecut, Monica Rusu și Mariana Filip, au fost lăsate să plece.„Noi le respectăm alegerile, nu suntem absurzi. Dacă ele au crezut că în altă parte le va fi mai bine, din toate punctele de vedere, am decis să nu ne opunem. Nu ținem pe nimeni cu forța aici. Avem nevoie doar de jucătoare concentrate 100% în folosul echipei, care să joace cu inima pentru acest colectiv minunat”, a completat Pușcașu.Amicale cu Danubius Galați și Știința BucureștiNici după revenirea pe litoral, tinerele jucătoare nu au timp de relaxare. Antrenamentele sunt programate în fiecare zi, la sala Hidrotehnica, stadionul „Farul” sau în sala de forță, prelungind astfel perioada de acumulare. Acestea își vor pierde din intensitate în momentul în care se va intra în seria partidelor amicale.Primul este programat vineri, 25 august, în deplasare, pe terenul celor de la Danubius Galați. Alte două partide de verificare se vor disputa, în zilele de 28 și 29 august, în sala Hidrotehnica, în compania echipei Știința București, considerată de antrenorul Ionuț Pușcașu una din cele mai valoroase echipe din serie.Apoi, la începutul lunii septembrie, la Plopeni, va avea loc turneul amical în care se vor duela, în sistem „fiecare cu fiecare”, șase echipe din țară, printre care și CSU Neptun.Prima etapă a Diviziei A, Seria A, ediția 2017/2018, este programată pe 16 septembrie. Chiar și așa, Federația Română de Handbal nu s-a grăbit să valideze echipele pentru formarea seriilor sau stabilirea țintarului de meciuri.Obiectivul Neptunului pentru acest sezon: clasarea în primele patru formații. La terminarea tuturor duelurilor, din Divizia A, Seria A, va promova o singură echipă, cea de pe primul loc, iar formația de pe locul secund va intra la baraj.