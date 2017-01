Handbal / Va rămâne CSU Neptun fără antrenor principal?

Datorită incertitudinilor financiare de la club, situația continuității antrenorului Ion Crăciun pe banca tehnică a CSU Neptun nu este sigură. Cel care a contribuit enorm la revenirea echipei constănțene în Liga Națională a primit deja oferte de la alte cluburi din țară, însă nu a luat nicio decizie până în prezent.„Deocamdată, urmează să discut cu conducerea. Nu aș vrea să plec din Constanța, aș vrea să îmi continui munca aici. Dar trebuie să fim susținuți de conducerea clubului. Altfel, dacă echipa nu va avea stabilitate financiară, nici eu nu pot continua aici. Încercăm să facem o surpriză în campionat, pentru că această echipă, în mod normal, are șanse mici de rămânere în Liga Națională. Dar, cu foarte multă muncă și o susținere financiară pe care nu am avut-o anul trecut, am putea să facem o figură frumoasă”, a declarat Ion Crăciun.