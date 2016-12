Handbal / Oltchim detonează o nouă bombă pe piața transferurilor!

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu Vâlcea continuă seria transferurilor spectaculoase. După ce la începutul lunii reușise să obțină semnăturile franțuzoaicelor Allison Pineaud și Amandine Leynaud, conducerea clubului oltean a obținut în această dimineață să obțină semnătura jucătoarei portugheze Alexandrina Barbosa Cabral. Jucătoarea de culoare venită din țara lui Ronaldo completează astfel galaxia de stele a chimistelor care odată cu această campanie de transferuri de lux își depun serios candidatura la câștigarea celui mai important și râvnit trofeu din toate sporturile de echipă din Europa: Liga Campionilor.Iată care au fost primele sale cuvinte după ce a semnat contractul de joc cu Oltchim Râmnicu Vâlcea.„Sunt foarte bucuroasă că mă întorc în România. Cu atât mai mult cu cât revenirea mea se face la un club ca Oltchim, important și foarte serios în Europa, unde preocuparea pentru sport și performanță ca și pentru jucătoare este foarte mare. Am avut mai multe oferte primite de la diferite cluburi de top – asta imediat după ce am decis sa părăsesc Itxako, încercând o nouă provocare – dar am ales Oltchim pentru că proiectul oferit și explicat de cei de acolo mi-a plăcut cel mai mult. Cunosc jucătoarele din Romania în marea lor majoritate dar ca prietenă apropiată pot spune că îmi este Oana Chirilă. La Oltchim voi avea aceași dorința ca și clubul spaniol: să câștigăm Liga Campionilor. În același timp va trebui să conștientizăm faptul că fiecare din echipele participante în această competiție prestigioasă își doresc același lucru. De aceea va fi foarte dificil, nu și imposibil. Cred că prin muncă, răbdare și mult efort, Oltchim își va realiza dorința deoarece are potențial și valorile necesare.Am un mesaj pentru suporterii români: de câte ori am jucat la Râmnicu Vâlcea, am văzut cât sunt de pasionați pentru handbal, cât lobby fac pentru acest sport și cât sunt de atașati de echipa Oltchim. ÎI rog și le urez să rămână alături de noi, să susțină în continuare echipa și jucătoarele iar eu le promit că nu îi vom dezamăgi și o să le umplem inimile de bucurie”, a declarat Alexandrina Barbosa pentru site-ul oficial al clubului vâlcean.Alexandrina Barbosa Cabral a mai evoluat în România la Brașov în perioada 2008 - 2010.