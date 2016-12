Handbal masculin / Ion Crăciun şi-a dat demisia de la HCM

Handbal masculin / Ion Crăciun și-a dat demisia de la HCM

Tehnicianul campioanei României la handbal masculin, Ion Crăciun, a declarat, în urmă cu puțin timp, pentru „Cuget Liber” că și-a prezentat, astăzi, demisia conducerii clubului, nemulțumit fiind de faptul că nu a construit o echipă puternică pentru Liga Campionilor: „Trebuia să-mi dau demisia după meciul din Polonia, nu am făcut-o și am greșit. Consider că multe dintre problemele de la HCM Constanța le-am rezolvat de când am venit aici, însă nu este suficient. Fiindcă nu am construit o echipă competitivă pentru Liga Campionilor, am decis să plec”.