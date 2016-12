Handbal masculin: HCM Constanţa va pierde încă un jucător

Handbal masculin: HCM Constanța va pierde încă un jucător

La finalul sezonului, HCM Constanța se va despărți de portarul Mihai Popescu, care va pleca la echipa St. Raphael. Popescu va evolua pentru trei ani la gruparea franceză.„Este un pas important în viața mea. E pentru prima oară când plec în străinătate, sper să reușesc aceleași performanțe la St. Raphael ca și la HCM Constanța. Am început să urmăresc partidele din Franța, Rareș mi-a trimis adresa unde mă pot uita pe internet. Momentan, mă concentrez pe campionatul României 100%, mi-am revenit din punct de vedere fizic și vreau să revin la forma pe care am avut-o înainte de accidentare. A contat că la St. Raphael e și Rareș Fortuneanu și că am mers împreună cu Alex Șimicu la ei”, a declarat Mihai Popescu pentru handbalvolei.ro.