Handbal masculin / Dunărea Călăraşi nu mai are antrenor

Handbal masculin / Dunărea Călărași nu mai are antrenor

Într-o săptămână se va da startul Ligii Naționale de handbal masculin, iar echipa Dunărea Călărași este în căutare de un nou antrenor. Site-ul handbalvolei.ro anunță că antrenorul Sabin Dacău a părăsit echipa din motive personale. „Am întrerupt astăzi colaborarea din motive personale. Ieri am avut o mică discuție, a fost o despărțire pe cale amiabilă, ne-am strâns mâna la final. Aștept să ajung acasă, am probleme familiale pe care nu le pot divulga, acesta este principalul motiv. M-au înțeles, le mulțumesc și le doresc mult succes în Liga Națională. Am stat trei ani la Călărași și cred că am făcut o treabă bună.” a menționat Dacău, citat de handbalvolei.ro. Dunărea Călărași va debuta în noul sezon competițional într-un meci disputat cu HCM Constanța.