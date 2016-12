Handbal / Liga Naţională de handbal rămâne cu 12 echipe

Handbal / Liga Națională de handbal rămâne cu 12 echipe

În cadrul ședinței consiliului administrativ al FRH care a avut loc ieri la sediul federației a fost stabilit oficial sistemul de desfășurare al barajului pentru accederea sau rămânerea în Liga Națională. La el vor participa echipele din Divizia A (locurile 1 si 2 din fiecare serie), totalizând patru, plus cele două echipe de Ligă clasate pe locurile 11, respectiv 12 la finalul ediției de campionat 2011-2012.Se vor forma câte două serii a câte trei echipe care vor fi distribuite astfel: locul 1 din seria A cu locul 2 în seria B plus prin tragere la sorți o echipă din Liga Națională. La fel se va face și pentru a doua grupă, locul 1 din seria B cu locul 2 din seria A plus prin tragere la sorți o echipă din Liga Națională. Toate meciurile se vor disputa într-un singur oraș, numele său nefiind încă stabilit. Condiția principală în stabilirea gazdei turneului, urmând a fi ca orașul ales să nu aibă nici o echipă participantă la acest turneu.