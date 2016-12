Handbal feminin: Retrogradare! Are cineva interese obscure?

1

sport de performanta

Iar trecerea la sportul de masa ar fi de rau augur pentru ca...??? De ce sa platesc eu si altii ca mine pentru performantele echipelor de liga nationala (hanbal, volei, rugby etc.) De ce sa platesc pentru tot felul de mercenari care vin si pleaca in functie de ce decid "conducatorii" acestor echipe? De ce sa la platesc, din buzunarul meu, cazarea la Hotel Flora (buzunarul lor)? Imbecilii aia de la handbal masculin n-au fost in stare sa atraga un sponsor privat in atatia ani, dar in schimb au perfectionat metode prin care banul meu (public) a ajuns in buzunarul lor (privat)! Ura si la gara cu "sportul de performanta" constantean, nu-i mai plangeti atata pe imbuibati. Hai sa investim si sa ne crestem proprii nostri copii (sport de masa)!!!