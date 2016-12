Handbal feminin: Naţionala feminină de handbal are un nou selecţioner

Handbal feminin: Naționala feminină de handbal are un nou selecționer

Astăzi, pe site-ul oficial al Federației Române de Handbal s-a anunțat faptul că noul selecționer al naționalei de senioare este Tomas Ryde. Ryde va fi ajutat în activitatea sa, de către Bogdan Burcea.„Suntem foarte bucuroși ca domnul Tomas Ryde a acceptat să colaborăm. Împreună cu domnul Bogdan Burcea sperăm să fie cuplul de antrenori care să aducă performanțele dorite de noi toți. Am incercat să avem o continuitate pe banca tehnică a echipei naționale feminine, iar faptul că domnul Burcea este in staff de niște ani buni este o garanție pentru asta. Fiindcă este și vorbitor de limbă engleză, mesajele de la antrenori la jucătoare și invers vor fi corect transmise si înțelese. În același timp ne-am dorit să avem un antrenor principal cu un CV bogat, cu experiență și, cel mai important, cu o mentalitate profesionistă și de învingător. Consider că talentul unanim recunoscut al fetelor noastre trebuie cristalizat intr-o rigoare tactică modernă. Sunt convins că domnul Ryde împreună cu domnul Burcea sunt capabili de acest lucru. Hai România!”, a declarat Alexandru Dedu, președintele FRH, citat de frh.ro.