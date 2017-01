Handbal feminin / CSU Neptun, victorie la limită în fața celor de la Corona Brașov (GALERIE FOTO)

La capătul unui meci echilibrat CSU Neptun Constanța s-a impus în această dimineață în fața formației ACS Corona Brașov, scor 20-19 (10-8). Victoria le aduce fetelor antrenate de Florentin Pera două puncte vitale în lupta pentru evitarea retrogradării. Vizibil emoționat în urma succesului în fața formației antrenate de Mariana Târcă, la finalul partidei tehnicianul Florentin Pera a declarat:"M-a mulțumit că a fost un joc foarte bun. A fost un joc extrem de greu în fața unui adversar valoros.Sunt sigur că mulți nu au crezut că putem scoate un rezultat bun azi. Cred că astăzi am făcut o surpriză și pot spune cu tărie că este o victorie meritată. Trebuie să recunosc că am avut și ceva noroc pe final însă era momentul ca norocul să ne surâdă și nouă pentru că au fost și meciuri când acesta ne-a părăsit, cum ar fi cel cu Brăila. Am reușit lucruri mari cu această echipă mică și cred eu că am format o familie aici la Neptun. Obiectivul nostru în acest an rămâne salvarea de la retrogradare însă cu răbdare și multă muncă în sezoanele viitoare putem să facem o echipă puternică și să obținem rezultate importante", a declarat Florentin Pera