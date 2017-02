Handbal feminin: Cristina Neagu va juca la CSM București

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare de handbal a lumii, va juca la CSM București, a anunțat luni Primăria Generală a Capitalei, într-un comunicat remis Agerpres.Cristina Neagu, de două ori desemnată cea mai bună handbalistă a lumii, a semnat recent un contract valabil pe 2 ani cu CSM București, clubul Municipalității. Sportiva va fi prezentată oficial într-o conferință de presă la începutul lunii martie.Transferul Cristinei Neagu la CSM București face parte din strategia clubului de a dezvolta sportul de performanță, prin sportivi români de cea mai înaltă valoare profesională și umană.„Sunt bucuroasă că mă întorc acasă, este prima oară când am șansa să joc la cel mai înalt nivel în orașul meu natal. Unul dintre visele mele este să câștig Liga Campionilor cu o echipă românească și cred cu tărie că am această șansă cu CSM București”, a spus Cristina Neagu, conform comunicatului.CSM București își propune să devină un model pentru cluburile sportive din toată țara, printr-o strategie care cuprinde două paliere: încurajarea sportului de masă, pepinieră pentru cel de înaltă performanță și, în același timp, dezvoltarea susținută a sportivilor care au atins consacrarea.Alin Petrache, director general al CSM București, a spus: „Sunt extrem de încântat să văd că o sportivă de talia Cristinei Neagu a ales CSMB. Era frustrant să vezi o astfel de jucătoare evoluând pentru o echipă din afara României”.Născută la 26 august 1988, interul stânga al României și-a început cariera la Rulmentul Brașov (2006-2009), debutând la doar 18 ani în prima echipă. Un an mai târziu ea a fost convocată la naționala de senioare a României, și a făcut parte din echipa care a evoluat la Campionatul Mondial din Franța. Între 2009-2013, Cristina Neagu a jucat pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea, perioadă în care a obținut 4 medalii de aur în Liga Națională de Handbal Feminin. În 2014 ea a semnat cu Buducnost Podgorica (Muntenegru), cu care avea sa câștige Liga Campionilor EHF și să fie cea mai bună marcatoare a aceleiași competiții.Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lumii în 2014 și 2015 și cea mai bună handbalistă româncă în 2009, 2010, 2015 și 2016. Ea a obținut medalii de bronz cu naționala României la Campionatul European 2010 și Campionatul Mondial 2015.