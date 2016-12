Handbal Club Farul îşi prezintă echipa. Pe cine vede Nurhan Ali favorită la promovare

Handbal Club Farul își prezintă echipa. Pe cine vede Nurhan Ali favorită la promovare

Ieri, nou înființata echipă de handbal masculin, HC Farul Constanța, a început antrenamentele în Sala Sporturilor. După pregătirea fizică în sala de forță, pe nisip și la stadion, handbaliștii fariști au început pregătirea în sală. La antrenamentul de astăzi, tot de la ora 16.00, la Sala Sporturilor, HC Farul își va prezenta oficial echipa.Nou înființată în această vară, gruparea HC Farul va debuta în septembrie, în Divizia A, cu un lot format doar din jucători tineri. Pe banca tehnică a echipei se află Eden Hairi, în calitate de antrenor principal. Acesta este asistat de Enis Murtaza. Lotul HC Farul este format din 25 de sportivi, dar din cele spuse de președintele clubului Nurhan Ali, selecția va continua și în următoarea perioadă.„Echipa este formată din juniori și jucători care au încheiat junioratul din județul nostru. Vom continua selecția și în perioada ce va urma, în rândul jucătorilor veniți de la alte echipe, care vor studia în orașul nostru. Așa cum am luat-o de la capăt în urmă cu 15 ani cu HCM, așa o iau și acum. Vreau să îi cresc pe acești jucători și să îi fac să înțeleagă că dacă vor dori performanța de la HCM, va fi nevoie de muncă, dăruire și multe sacrificii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nurhan Ali.Noua echipă va lua startul în Divizia A, unde își propune clasarea în primele șase echipe. Fariștii nu țintesc promovarea în Liga Națională, ci vor să crească o echipă puternică. „Divizia A este o necunoscută pentru mine. Vrem să putem ajunge în primele șase echipe. Suntem conștienți că HC Dobrogea este favorită la promovare, dar în funcție de adversar vom vedea ce se va întâmpla”, a mai adăugat președintele clubului.HC Farul a împrumutat sloganul „În Constanța, doar Farul contează!”, iar sigla echipei se aseamănă cu cea a clubului de fotbal. Nurhan Ali explică alegerea numelui de Farul, ca fiind o dorință a sa mai veche.„Aveam în plan de ceva ani să numesc fosta campioană HCM, HCM Farul Constanța. Eu cred că am produs o surpriză grupului de suporteri”, a continuat Ali.HC Farul a reușit pe ultima sută de metri să se înscrie în Divizia A, dar din punct de vedere admi-nistrativ, încă mai sunt lucruri de pus la punct. Din cele spuse de pre-ședinte, contractele cu jucătorii nu sunt semnate, dar, în marea mă-sură, cu toți s-a bătut palma. Cât despre finanțare, conducerea clu-bului se bazează pe susținerea structurilor locale. În urmă cu câteva luni, Constanța era în pragul de a nu mai avea nicio echipă de handbal masculin, iar acum, orașul nostru are două echipe. Una înființată de fosta conducere a HCM, alta, de foștii jucători. Nurhan Ali este de părere că nu există o competiție cu cei pe care îi numește ca fiind „copiii mei” și le dorește „să pro-moveze cât mai repede în Liga Națională și dacă un jucător de la noi se va potrivi la ei, atunci îi vom ajuta”.Dacă ieri antrenamentul celor de la HC Farul s-a desfășurat cu ușile închise, astăzi, Eden Hairi își va prezenta oficial „echipa.