Hamilton, invitat să concureze împotriva lui Schumacher pe stadionul Wembley

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Campionul mondial din Formula 1, Lewis Hamilton, a fost invitat să concureze împotriva septuplului campion mondial Michael Schumacher, luna viitoare, pe stadionul Wembley, în Cursa Campionilor. „Lewis a spus că i-ar plăcea să participe. Problema este ca echipa să-i permită acest lucru, mai ales că are un program foarte încărcat. Invitația este deschisă, deoarece mai avem un loc în echipa F1 Racing Marea Britanie, alături de David Coulthard”, a declarat, vineri, organizatorul evenimentului, Fredrik Johnsson, în cadrul unei conferințe de presă. Pilotul englez a intrat în Formula 1 după ce Michael Schumacher s-a retras din activitate, după ce a câștigat șapte titluri de campion și 91 de curse. „Cu siguranță mi-ar fi de ajutor dacă Lewis ar concura. Ne-ar ajuta foarte mult și am putea câștiga”, a spus Coulthard. Cursa Campionilor se desfășoară la 14 decembrie, pe stadio-nul Wembley, unde este amenajat un circuit automobilistic. Evenimentul a luat ființă în 1988, fiind fondat de fostul pilot Michele Mouton. Ediția de anul trecut a fost câștigată de Germania, pentru care au concurat Schumacher și Sebastian Vettel.