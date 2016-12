Halterofilii Farului se pregătesc la Izvorani pentru Mondiale şi Europene

Halterofilii Farului se pregătesc la Izvorani pentru Mondiale și Europene

Halterofilii de la CS Farul și LPS „Nicolae Rotaru“ au încheiat, de curând, Campionatul Național și Cupa Românieiși s-au îndreptat imediat spre Izvorani, unde vor susține, timp de două săptămâni, pregătiri pentru participarea la Europene și Mondiale.Pentru halterofilii de la CS Farul și Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, participarea de la Campionatul Național și Cupa României, desfășurate săptămâna trecută, la București, a reprezentat ultimul test înaintea Mondialelor și Europenelor.În prima zi de competiție, Ionela Broască (cat. 48 kg) a obținut primul loc, câștigând Cupa României la categoria sa, aceeași la care ar fi trebuit să participe și Georgiana Dudoglu, dar care este direct calificată la Campionatul Mondial de juniori II, de pe 5 aprilie, din Uzbekistan.„Acest campionat mondial este criteriu de calificare pentru JO de tineret de anul viitor. Se vor duce două echipe, una de masculin și una de feminin, a câte șase sportivi fiecare. În funcție de punctele acumulate, vor fi sau nu calificați. Dudoglu are șanse mari să participe. Este singura care are și la anul viitor vârsta optimă pentru a participa”, a declarat antrenorul CS Farul, Angheluș Beșleagă.La categoria 69 kg, Mariana Dumitrache a ocupat locul 4, iar la cat. 75 kg, Maria Dăineanu a luat medalia de bronz.La masculin, au concurat Alin Olteanu și Florin Safar, la cat. 77 kg, acesta din urmă suferind și o accidentare care, cel mai probabil, îl va obliga să renunțe la haltere.„Acum doi ani, Safar s-a accidentat la cot, tot la București, iar acum, i-a recidivat, când a ridicat 110 kg la stilul smuls. Din punctul meu de vedere, nu cred că mai este om de haltere. Accidentarea este gravă”, a mărturisit Beșleagă.La Europenele de seniori, Aurel Tătaru va reprezenta Constanța, în competiția care se va ține între 7-14 aprilie, în Albania. El are obiectiv clasarea în primele 6 poziții.Membru în Biroul Federal FRHCu prilejul Adunării Generale de alegeri care s-a desfășurat la sediul MTS, antrenorul CS Farul și LPS „Nicolae Rotaru”, Angheluș Beșleagă, a fost ales membru în Biroul Federal al FR de Haltere.„Pentru mine a fost o surpriză faptul că am fost ales în Biroul Federal. Nu ținteam la această funcție. Este un pas înainte. Scopul meu, de când am început cu performanțele în Constanța, a fost să avem rezultate, să avem arbitri constănțeni și am reușit acest lucru. Îl avem pe domnul Eduard Simineanu, care arbitrează la campionate naționale fără probleme. Având în vedere că suntem trei cluburi de haltere în Constanța, este normal să fie și un reprezentant de-al nostru în Biroul Federal. Plus de asta, am fost ales și în Comisia de Antrenori. Acolo ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă antrenorat de haltere în România. Scopul meu este de a aduce un lot întreg la Constanța, adică să obținem mai multe burse olimpice, în afară de cele două pe care le avem la ora actuală și cele două fete finanțate de la federație”, a mai spus Angheluș Beșleagă.