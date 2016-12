Halterofilii constănţeni, încă 12 medalii la Naţionale

Halterofilii constănțeni, încă 12 medalii la Naționale

Halterofilii de la CS Farul au mai obținut 12 medalii la etapa finală a Campionatului Național pentru seniori de la Arad, totalizând, astfel 18 podiumuri. După reușitele Laurei Pricop și Georgianei Dudoglu, a urmat podiumul și pentru restul sportivilor de la clubul de pe litoral. Astfel,Mariana Dumitrache (cat. 58 kg) a luat aur la stilurile smuls (70 kg), aruncat (90 kg) și total (160 kg), Alin Olteanu (cat. 77 kg) a obținut argint la smuls (120 kg), aruncat (140 kg) și total (260 kg), Aurel Tătaru (cat. 105 kg) a luat aur la smuls (145 kg), aruncat (171 kg) și total (316 kg), iar Adrian Roșu (cat +105 kg) a ocupat locul secund la smuls (135 kg), aruncat (180 kg) și total (315 kg). În clasamentul pe cluburi, CS Farul a fost pe poziția a doua, după Steaua, care a avut-o în lot și pe vicecampioana olimpică Roxana Cocoș. Odată cu finalul acestui concurs, s-a terminat și anul competițional la haltere, cu excepția unei competiții ce se va desfășura pe 1 decembrie, la nivel de județ în Constanța.Un semnal de alarmăDacă tragem linie, rezultatele halterofililor de la LPS „Nicoale Rotaru” și Club Sportiv Farul au fost foarte bune și numeroase în acest an, atât pe plan național, cât și internațional. Din păcate, însuși antrenorul sportivilor, Angheluș Beșleagă, recunoaște că, de acum înainte, ne putem aștepta la o perioadă de criză. „A fost un an foarte bun, dar seniorii vor să renunțe. Probabil, la anul, nu vor mai face haltere, pentru că nu sunt motivați. Nu li se oferă nimic. Sunt oameni în toată firea, au familii, lucrează. Ei depun un efort deosebit să obțină aceste performanțe. S-ar putea ca și eu să renunț, nu am fost recompensat cu nimic, pentru nicio performanță. Eu nu am salariu. Este greu. Și acestor copii le este greu. Părinții lor sunt la fel de nemulțumiți, deja au plecat copii din sală. Nu mai vor să facă haltere degeaba. Ne vom trezi la anul că, la cât de bun a fost acest an, următorul nu va fi nici pe jumătate cât ăsta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Angheluș Beșleagă.