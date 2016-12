„Halepeno“, greu de învins! Simona e în sferturi la Australian Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, nr. 3 WTA, și-a luat revanșa în fața Yaninei Wickmayer (Belgia), în optimile de finală ale Openului Australian, învingând-o cu scorul de 6-4, 6-2. În urma victoriei, constănțeanca a acces în sferturile de finală ale turneului.Chiar dacă nu câștigase niciuna dintre cele trei întâlniri anterioare cu Yanina Wickmayer, Simona Halep a pornit din postura jucătoarei care nu are nimic de pierdut și a făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale sale.„Sunt mulțumită de nivelul meu de joc. Cred că mi-am luat revanșa, după ce Wickmayer m-a bătut de câteva ori. Am putut să joc cel mai bun tenis al meu, sunt fericită că sunt iar în sferturile de finală la Australian Open și pot să mă bucur de meciuri.Spre deosebire de celelalte meciuri cu Wickmayer, eu mi-am îmbunătățit mult jocul în ultimii doi ani, când nu am mai jucat cu ea. Am servit mai bine, am fost agresivă, am deschis bine terenul și m-am descurcat foarte bine la toate capitolele. Mă bucur că am câștigat meciul în două seturi, eu încerc să rămân mereu concentrată și să mă lupt pentru fiecare punct”, a declarat Simona după meci, citată de digisport.ro.Numărul trei mondial și-a asigurat un cec de 340.000 de dolari australieni și 430 de puncte WTA. În sferturi, Simona va juca cu rusoaica Ecaterina Makarova, cap de serie nr. 10. Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în sferturi la New Haven, în 2013, când Halep s-a impus cu scorul de 6-1, 7-6 (6).