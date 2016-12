Halep&Co revin la Cluj, pentru bătălia cu nemţoaicele din Fed Cup

Oficial!

Halep&Co revin la Cluj, pentru bătălia cu nemțoaicele din Fed Cup

Ştire online publicată Vineri, 12 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Tragerea la sorți pentru play-off-ul Fed Cup, care va pune față în față reprezentativele României și Germaniei, a stabilit că partida decisivă se va disputa în țara noastră.Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va găzdui meciul dintre cele două echipe feminine de tenis, din barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Fed Cup. Peste 7.000 de oameni au făcut o atmosferă sen-zațională la meciul cu Cehia, disputat week-end-ul trecut, tot aici.Competiția se va desfășura pe zgură, în zilele de 16 și 17 aprilie, potrivit președintelui Federației Române de Tenis, George Cosac.„Meciul cu Cehia de la Cluj-Napoca a fost foarte bine organizat, atmosfera a fost incredibilă, iar fetele s-au simțit atât de bine încât am decis să ne întoarcem acolo pentru acest important meci cu Germania. Alina Tecșor, căpitanul nejucător al echipei României, a discutat cu jucătoarele și de comun acord au decis ca meciul să se joace în Sala Polivalentă, dar, de data aceasta, pe zgură”, notează site-ul oficial al Federației.Germania se poate lăuda cu zece jucătoare în prima sută a clasamentului WTA: Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki, Annika Beck, Mona Barthel, Anna-Lena Friedsam, Juklia Goerges, Carina Witthoeft, Laura Siegemund și Tatjana Maria.România are doar patru jucătoare în prima sută: Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu și Alexandra Dulgheru.Germania ocupă locul 4 în clasamentul Fed Cup, iar România se află pe 9.„M-am bucurat că jucăm cu Germania“Jucătoarea constănțeană de tenis, Simona Halep, a declarat, într-o conferință de presă, că România are șanse la victorie în barajul de menținere în Grupa Mondială a Fed Cup, deși Germania o are în com-ponență pe Kerber, câștigătoarea turneului Australian Open.„În primul rând m-am bucurat că nu mergem în Australia (n.r. Australia era una dinte posibilele adversare ale României), pentru că drumul e greu. M-am bucurat că jucăm cu Germania, din nou acasă și din nou la Cluj. Am avut o săptămână deosebită acolo. Chiar dacă nu am câștigat, partida cu Cehia a fost o expe-riență bună pentru noi, ca și echipă.Cred că avem șansa noastră cu Ger-mania, deși are o câștigătoare de Mare Șlem în componență. Trebuie să ne ridicăm așa cum am făcut-o și până acum și să încercăm să câștigăm. Meciul e deschis. Au jucătoare bune, destul de multe chiar, sper să ne întregim și noi echipa și să mergem cu încredere”, a spus ea.