Halep&Co. îşi aşteaptă adversarele din baraj. "Nu este uşor să joci cu jucătoare din Top Ten"

Halep&Co. își așteaptă adversarele din baraj. "Nu este ușor să joci cu jucătoare din Top Ten"

Ştire online publicată Marţi, 09 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Naționala României a cedat în fața campioanei ediției trecute a Fed Cup, Cehia, în „sfertu-rile” Grupei Mondiale, cu scorul general de 2-3.Constănțeanca Simona Halep (locul 3 WTA) și Monica Niculescu (37 WTA) au bifat câte o victorie în meciurile disputate cu cea mai bună tenismenă a delegației Cehiei, Petra Kvitova (9 WTA), scor 6-4, 3-6, 6-3, respectiv 6-3, 6-4, dar au cedat categoric în fața celei de-a doua jucătoare, Karolina Pliskova (13 WTA), 7-6 (4), 4-6, 2-6, și 4-6, 6-4, 3-6.La scorul general de 2-2, după partidele din proba de simplu, a urmat duelul care avea să decidă soarta României. Greul a căzut pe Andreea Mitu și Raluca Olaru, în jocul de dublu, acolo unde au fost învinse fără drept de apel de perechea Karolina Pliskova/Barbora Strycova, cu 2-6, 3-6. Astfel, scorul general al întâlnirii dintre România și Cehia este de 2-3.George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a afirmat că eșecul cu Cehia este echivalentul unui succes, datorită evoluției tenismenelor noastre.„Este o înfrângere cât o victorie. Am jucat un tenis de clasă. Halep a prins o zi foarte bună. Acest meci cu Kvitova poate fi văzut oricând într-o finală de Grand Slam. Monica a fost ca întotdeauna, a jucat cu inima, dar Pliskova nu a putut fi învinsă. Monica avea dureri de umăr, de asta nu a mai intrat la dublu. A fost înlocuită cu Andreea Mitu, dar nu e specialitatea ei proba de dublu. Publicul a fost extraordinar. Nu cred că arbitrul a întrerupt de 2-3 ori meciurile în 14 ore de tenis. Ne batem să rămânem în grupa de elită, între cele mai bune opt echipe”, a spus Cosac la Dolce Sport.În timp ce jucătoarea de tenis Andreea Mitu nu a putut vorbi după înfrângerea din meciul cu Cehia, din cauza lacrimilor, ea considerând că evoluția sa a dus la eșecul echipei naționale a României în Fed Cup, Monica Niculescu spune că eșecul trebuie primit cu fruntea sus:„Nu este dezamăgire. Am luptat, asta ne-am propus, să luptăm pentru fiecare punct și să ne dăm viața pe teren șiexact asta am făcut. Eu sunt mulțumită că sunt în această echipă și mă bucur că am putut să aduc un punct României. (…) Nu este ușor să joci cu adversare din Top Ten”.România își află azi adversara din barajNaționala noastră nu a părăsit complet această întrecere. „Tricolorele” vor trebui să evolueze, în luna aprilie, într-un meci de baraj, pentru a rămâne în Grupa Mondială.Adversara echipei feminine de tenis a României în barajul pentru menținerea în Grupa Mondială a Fed Cup va fi aleasă, azi, la Londra, prin tragere la sorți, dintre Australia, Belarus, SUA și Spania, echipe care au câștigat în weekend meciurile din primul tur al Grupei Mondiale. Iată și loturile potențialelor adversare ale României din play-off-ul Grupei Mondiale I: Australia: Samantha Stosur, Casey Dellacqua, Arina Rodionova și Kimberly Birrell.SUA: Venus Williams, Sloane Stephens, Coco Vandeweghe și Bethanie Mattek-Sands.Belarus: Olga Govorțova, Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko și Nika Shytkouskaya.Spania: Garbine Muguruza, Carla Suarez Navarro, Lara Arruabarrena și Lourdes Dominguez Lino.