Halep renunţă la BRD Bucharest Open?

Halep renunță la BRD Bucharest Open?

Constănțeanca Simona Halep a fost eliminată marți, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon de Angelique Kerber din Germania și acuză o stare de oboseală cu doar câteva zile înaintea debutul turneului BRD Bucharest Open.„Nu m-am gândit încă foarte mult, am vorbit cu Daren acum. Îmi este greu să mă decid acum, după terminarea unui meci. Trebuie să fiu bine fizic, cum am spus, unghiile de la picioare sunt cam duse, am dureri acolo. Dar nu știu în momentul acesta, o să anunț în timp util”, a declarat Simona Halep, citată de treizecizero.ro