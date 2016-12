Halep, declarată de Sports Illustrated revelaţia anului 2013

Halep, declarată de Sports Illustrated revelația anului 2013

Ştire online publicată Joi, 07 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Celebra publicație americană Sports Illustrated, citită în fiecare săptămână de 23 de milioane de oameni (3,5 milioane sunt abonați), a reflectat aseară, în ediția online, traseul fără fluctuații al celei mai bune jucătoarei din vârful piramidei tenisului românesc. Sub titlul „Simona Halep înflorește!“, articolul de pe SI.com subliniază din mai multe perspective modul în care eleva lui Adrian Marcu și-a cizelat tehnica pe fiecare treaptă a performanței din 2013.„Halep e protagonista celui mai important salt al anului din circuitul WTA. Și-a desăvârșit senzaționalul parcurs prin câștigarea titlului la Tournament of Champions sub privirea legendarului Ilie Năstase! Și a devenit a treia româncă pătrunsă între primele 11 jucătoare ale lumii după Virginia Ruzici și Irina Spîrlea“, e pasajul care deschide o fereastră spre trecutul sportului alb din România, scrie mediafax.ro.