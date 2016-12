Halep a trecut în turul 2 la US Open: „Mă aştept la un meci greu“

Halep a trecut în turul 2 la US Open: „Mă aștept la un meci greu“

Primul meci din cadrul ultimului turneu de Mare Șlem al anului, US Open, nu a fost deloc ușor pentru jucătoarea româncă Simona Halep. Românca, numărul 2 mondial și favorita secundă a turneului, a dispus de americanca Daniella Rose Collins, după o oră și 58 de minute de joc. Collins, care a beneficiat de un wild-card și a ajuns pentru prima dată pe tabloul principal al unui turneu WTA, a reușit să obțină un set în jocul cu Halep. Românca a reușit să o învingă pe americancă cu scorul 6-7 (2), 6-1, 6-2. Constănțeanca s-a calificat în turul 2, unde o va întâlni pe Jana Cepelova, din Slovacia. Despre cel de-al doilea meci de la US Open, Simona Halep crede că nu va fi și acesta, un meci dificil. „A fost o mare provocare pentru mine, deoarece am disputat primul meci al turneului pe terenul central. Nu este ușor să controlezi situația și am început ușor nervoasă, însă cred că după primul set m-am descurcat bine. Totodată, adversara mea a jucat foarte bine. A lovit bine mingea și a servit bine. Are, cu siguranță, un viitor frumos” a declarat Halep, citată de Agerpres, după primul meci din New York. Despre următorul meci, pe care îl va disputa contra Janei Cepelova, românca a adăugat: „ Am văzut cum s-a calificat în finala de la Charleston. Este o jucătoare bună, așa că va fi un nou meci dificil. Mă voi pregăti pentru această partidă și sper că o voi câștiga.”După partidele disputate ieri dimineață, româncele Irina Begu și Alexandra Dulgheru s-au calificat în turul doi al turneului. Cele trei sportive și-au asigurat câte 100 de puncte WTA și 60.420 de dolari fiecare. În cadrul primului tur urmează să mai joace încă două jucătoare din țara noastră: Monica Niculescu și Sorana Cârstea.