Halep: A fost visul meu să câştig primul turneu organizat în România

Halep: A fost visul meu să câștig primul turneu organizat în România

Ştire online publicată Luni, 14 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea Simona Halep a declarat, duminică seară, după ce s-a impus în finala BRD Bucharest Open în fața italiencei Roberta Vinci, scor 6-1, 6-3, că a fost visul ei să câștige primul turneu WTA organizat în România."Sunt foarte bucuroasă că am câștigat. A fost visul meu să câștig primul turneu organizat în România și este ceva extraordinar. Mă bucur că am jucat un tenis bun, deși am fost obosită după Wimbledon. Meciul cu Monica Niculescu a fost mai dificil decât cel de azi. În finală am intrat mai pozitivă, am jucat mai agresiv și am terminat în două seturi. Sunt foarte mulțumită de cum am jucat acest turneu", a afirmat Halep.