"Haka de Constanţa"

Tomitanii, campioni naționali la mini-rugby

"Haka de Constanța"

O nouă performanță pentru rugby-ul juvenil constănțean: echipa CS Tomitanii a cucerit titlul de campioană a României la categoria de vârstă Under 14, la final, jucătorii și antrenorii sărbătorind victoria, după modelul neo-zeelandez, printr-un veritabil „Haka de Constanța”. Nu mai puțin de trei etape - găzduite de orașele Constanța, Cluj și București - a inclus ediția 2012 a Campionatului Național de mini-rugby U14, iar pe întreg parcursul, echipa CS Tomitanii Constanța a contabilizat o singură înfrângere și un singur meci egal. În rest, numai victorii, astfel încât titlul național a poposit pe litoral. Lotul condus de antrenorul Cristian Cojocaru a avut următoarea componență: Teodor Andrei, Bogdan Necoară, Cosmin Gegiu, Marius Ciupercă, Teodor Guzgă, Adrian Iahor, Eugen Vlad, Sebastian Mădularu, Dragoș Angelescu, Dragoș Ser, Cristian Mocanu, Cosmin Neagu, Alexandru Velixar, Cosmin Sava și Cristian Ștefan. Pe parcursul celor trei etape, tehnicienii lotului național U14 al României i-au monitorizat pe micii rugbiști, iar la final, i-au remarcat și propus pentru selecție pe trei dintre „tomitani”: Cristian Ștefan, Teodor Andrei și Cosmin Neagu. „Au fost trei etape de Campionat Național puternice, la care au fost prezente zece echipe. Copiii noștri au avut evoluții foarte bune, iar acest titlul de campioni ai României vine să recompenseze eforturile din perioada de pregătire. Vreau să mulțumesc și pe această cale celor care ne-au ajutat: Florian Constantin, președinte al Asociației Județene de Rugby Constanța, Adrian Istrate, directorul firmei Silk Route Shipping, Viorel Bălan, primarul din Nicolae Bălcescu, Florin Mitroi, primarul din Valu lui Traian, și Valentin Saghiu, primarul din Murfatlar”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cristian Cojocaru. Tot pe parcursul a trei etape (Constanța, Cluj, București) s-a desfășurat și ediția 2012 a Campionatului Național de mini-rugby, categoria de vârstă sub 12 ani, iar echipa CS Tomitanii (antrenor, Dumitru Barbu) s-a clasat pe locul cinci, din zece participante. Trebuie precizat însă că doi dintre componenții lotului constănțean, Florian Ciocoiu și Bogdan Udrea, au fost remarcați de fostul internațional Hari Dumitraș. La sfârșitul lunii, în data de 30 septembrie, debutează întrecerile Campionatului Regional de rugby Under 16, competiție în care va fi angrenată și echipa CS Tomitanii Constanța.