Hagi vrea să lanseze un jucător de 14 ani în Liga I

După ce a descoperit sau a „recondiționat” jucători ca Lucian Sânmărtean, Gabriel Torje sau Franck Ribery, Gheorghe Hagi vrea să spargă recordul de cel mai tânăr jucător debutant în Liga I, astfel că vrea să introducă în primul eșalon un fotbalist de numai 14 ani.„Scopul nostru la Viitorul este să scoatem cât mai mulți jucători. Veți avea o surpriză, Alibec va fi selecționat în națională. El și-a dat seama de ce a pierdut în perioada grea a carierei lui. A văzut unde a ajuns Ballotelli din generația lui și știe unde poate să ajungă și el. Am făcut și fac multă muncă de recuperare cu el. Dar trebuie să fie atent cu kilogramele. Se îngrașă parcă și când respiră. A slăbit 8 kilograme, mai are de slăbit încă 1, 2 kilograme. Jucători ca el mai rar pe la noi. La meciul cu Vasluiul a făcut o fază de geniu. Mai e și Iancu, care va ajunge și el departe. Apoi mai e băiatul lui Petre Marin, care va debuta în curând și el. Am însă o mare dorință. Vreau să debutez un copil la 14 ani în prima ligă. Am deja pe cineva în vizor”, a declarat Gheorghe Hagi.