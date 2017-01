„Regele“, primit triumfal la Istanbul

Hagi vrea să ducă pe Galatasaray în cupele europene

Prezentat oficial, vineri, noul antrenor al echipei Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi, a declarat că se simte onorat de oferta bașkanilor turci și speră că va reuși să îndeplinească toate obiectivele. „Am ales Galatasaray acum, într-un moment dificil, pentru că de asta am ales-o și ca jucător, în 1996, și la precedentul mandat de antrenor, pentru că e un club mare și o provocare pe măsură pentru mine. Este o mare onoare să antrenez pe Galatasaray. Știu că este un moment delicat, dar voi face tot ce e posibil ca să ridic clubul. Dacă nu credeam că există potențial, nu veneam. Mi-am propus să fac mult mai multe lucruri bune decât în primul mandat. Sper ca în al doilea an de contract să am norocul să joc în cupele europene. Vreau disciplină la echipă. Momentan, trebuie să-mi cunosc jucătorii, să mă cunoască și ei pe mine și după aceea să avem succese împreună”, a spus „Regele”, la conferința de presă ținută în cantonamentul echipei. Primul obiectiv - o victorie cu Fenerbahce, duminică Primit cu entuziasm de suporteri, Hagi vrea să le răspundă acestora cu aceeași mone-dă și, deși are un meci infernal la debutul noului mandat, cu Fenerbahce, speră să învingă rivala de moarte. „Vreau să formăm o echipă competitivă, doar suntem Galatasary. Nu am venit doar pentru un meci aici, sper să facem totul foarte bine, sunt trei puncte în joc, multă istorie. Am venit să fac o muncă globală, am filozofia și conceptul meu și sper ca, în timp, echipa să joace cum vreau eu. Un meci cu Fener la ei acasă va fi foarte greu, îi respect, dar vom merge să câștigăm, Galata merge peste tot să învingă”, a explicat Hagi.