Hagi şi-a băgat elevii în şedinţă înaintea duelului cu Pandurii Târgu Jiu

Hagi și-a băgat elevii în ședință înaintea duelului cu Pandurii Târgu Jiu

Ocupanta primului loc în Liga l, FC Viitorul, joacă astăzi, de la ora 17.30, pe stadionul „Central“ din Ovidiu, în compania celor de la Pandurii Târgu Jiu, într-o partidă din etapa a XXlll-a.Formația antrenată de Gheorghe Hagi caută al șaptelea succes consecutiv în acest campionat, împotriva unei echipe, Pandurii Târgu Jiu, schimbată în totalitate față de tur. Aflați foarte aproape de desființare din cauza problemelor financiare, gorjenii s-au reprofilat rapid și au încropit o echipă tânără, condusă de un antrenor la fel de tânăr, în persoana lui Flavius Stoican, ce are ca obiectiv rămânerea în primul eșalon al fotbalului românesc. Cu toate acestea, Gheorghe Hagi și-a băgat elevii în ședință, pentru a nu se considera învingători dinaintea meciului.„Întâlnim o echipă total schimbată față de ce am înfruntat în tur. I-am văzut în partida cu CSM Iași, au un antrenor tânăr, dar cu experiență la acest nivel. Sunt așezați bine și pot fi extrem de periculoși dacă le lăsăm spații. Nu avem voie să-i subestimăm. Vom încerca să ne impunem jocul și să rămânem conectați la importanța jocului pe tot parcursul. Este extrem de important pentru noi să adunăm cât mai multe puncte înainte de play-off dacă vrem să sperăm la mai mult”, a declarat Hagi.Cei care vor să asiste la această partidă pot achiziționa biletele la următoarele prețuri: Tribuna 0 - 40 de lei, Tribuna l - 30 de lei, Tribuna ll - 20 de lei și Peluzele l și ll - 10 lei. Biletele pot fi procurate prin rețeaua online www.eventim.ro și magazinele partenere: Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărturești și Humanitas. Astăzi, vor fi deschise două case de bilete la stadionul „Central”, în intervalul orar 14.30-18.30.Clubul constănțean pune la dispoziția suporterilor un autocar, tip cursă specială (tur-retur), cu itinerariul Palatul Copiilor - stadion „Central” și retur. Plecarea autocarului se face începând cu orele 16.30.Partida va fi transmisă, în direct, la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.Hagi a vorbit și despre performanța reușită de juniori în UEFA Youth League, acolo unde s-au calificat în optimile de finală, după un succes clar, scor 4-2 (1-1), contra danezilor de la FC Copenhaga.„Am muncit foarte mult pentru a ajunge la acest nivel. Au fost șapte ani în care am lucrat zilnic și în care am investit enorm. Dispunem de un buget de 10 ori mai mare decât al oricărei alte echipe de juniori din România, iar acest lucru se vede. Proiectul meu se bazează pe trei de «T»: timp, tineri, talentați. Așa că am început să culegem roadele investițiilor noastre. Întâlnim în optimi pe FC Porto, o echipă de tradiție din Portugalia, însă mergem acolo să învingem. Avem o generație foarte bună și, cu siguranță, 3-4 jucători vor ajunge în echipa națională de seniori. Nu ne deranjează că jucăm în deplasare, batem și Barcelona dacă este nevoie. Obiectivul nostru este să jucăm un fotbal de calitate, indiferent de adversar. După această performanță, mă văd obligat să umblu la contractele jucătorilor, dar este un lucru bun pentru noi”, a declarat Gheorghe Hagi, pe un ton relaxat și încrezător.