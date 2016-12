Hagi s-ar bucura dacă Turcia ar scoate un punct cu România

Ştire online publicată Marţi, 10 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

a vorbit în cotidianul turc Fanatik despre meciul din această seară, dintre România și Turcia, și le-a spus jurnaliștilor de la Istanbul care crede că este punctul slab al echipei lui Fatih Terim. „Regele” crede însă că noul antrenor al naționalei „Semilunei” poate aduce un plus în meciul cu tricolorii.„Turcia nu are deocamdată o echipă, iar nimeni nu poate face totul de unul singur. Fotbalul este un joc de echipă, iar colectivul este cel mai important. Turcia are nevoie și de alți jucători decisivi, nu doar de Arda Turan. Meciul cu România va fi unul greu, dar Fatih Terim este unul dintre cei mai buni antrenori din toate timpurile și poate schimba fața echipei. M-aș bucura să se termine egal”, a spus Hagi, în cotidianul turc Fanatik.(Sursa: www.prosport.ro)