Hagi: "Cea mai mare greşeală a mea e că am mărit salariile!"

Greseala de antrenor si manger

Hagi recunoaste un lucru; nu poti fi antrenor si patron pentru ca nu poti sa recunosti greselile. Viitorul juca un fotbal foarte frumos la sfarsitul turului si i-si cladise o echipa buna cu toate ca a jucat si joaca in 10 oameni pentru ca Ianis nu se pune. El este doar ucenic. Vrei raspundere de la jucaturii cu experienta dar il pui pe Ianis capitan cu figuri si care se da la arbitru. Sincer nu-i faci un bine pustiului tau. Are talent dar trebuie ponderat si mai trebuie sa puna fibra ca sa faca fata si mai ales sa lase golaniile si sa puna osul la munca de la egal la egal cu ceilalti. Incearca sa fii imparitaial si va fi bine. Greseala enorma sa-i dai pe Achim, Mitrea, Aganovici si mai ales Ramniceanu. Nici pe Cernat si mai ales Filip care a tras la echipa nu i-ai menajat de injuraturi iar pe Nicolita nu l-ai folosit la adevarata valoare. Cu echipa pe care o aveai in toamna si daca mai cumparai un varf Hora sau Alibec erai sigur in Champions. Ai pierdut totul din zgarcenie, nepotism si incompetenta. La anul cu echipa pe care o ai construita in jurul lui Ianis nu mai ramai in liga 1 chiar si cu ajutorul nasului.