Hagi: "Ar fi o minune ca Viitorul să ia titlul!"

FC Viitorul joacă, astăzi, de la ora 20.30, pe stadionul „Central” din Ovidiu, împotriva celor de la FC Botoșani, în etapa a XXl-a a Ligii l de fotbal. Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 1 și Dolce Sport 1.Formația pregătită de Gheorghe Hagi are nevoie de un succes pentru a reveni pe prima poziție a clasamentului, după ce Steaua s-a impus, sâmbătă seară, împotriva ultimei clasate Poli Timișoara, scor 1-0, și a produs „rocada”.„Ne așteaptă o partidă dificilă contra celor de la Botoșani, dar vom face tot ce este posibil pentru a învinge și a reveni pe primul loc în clasament. A fost un an bun și vrem să îl terminăm cu bine, pentru a porni cu un moral bun din anul 2017. Din punctul meu de vedere, cele mai puternice echipe ale campionatului și cu șanse reale la titlu sunt Dinamo și Steaua. Dacă am reuși noi să ne impunem, ar fi o minune”, a declarat managerul tehnic Gheorghe Hagi.Cei care doresc să vadă pe viu partida dintre Viitorul și Botoșani își pot achiziționa biletele online de pe www.eventim.ro, dar și din magazinele partenere: Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărturești și Humanitas. De asemenea, astăzi, în incinta stadionului „Central”, vor fi deschise două case de bilete, în intervalul orar 17-21.30. Biletele costă: la tribuna 0 - 40 de lei, tribuna l - 30 de lei, tribuna ll-a - 20 de lei și peluzele l și ll - 10 lei.