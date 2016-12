Hagi a declinat oferta Stelei, în Ghencea vine Ilie Dumitrescu

Rămasă fără antrenor principal, după demisia lui Victor Pițurcă, Steaua l-a ofertat pe Gică Hagi, însă „Regele” a refuzat, preferând să-și continue munca de la Academia sa și de la Viitorul, echipa nou-promovată în Liga a II-a. „Au fost contacte și discuții, însă am dat un răspuns ferm: momentan, rămân la Constanța. Nu mă mișc de aici. În ultimii doi ani, am desfășurat muncă administrativă și tehnică la Academie, iar, cum mie îmi place să mă dedic unei activități și să duc lucrurile până la capăt, nu mă pot întoarce în Ghencea, în acest moment. Am parcurs abia un sfert din drumul pe care am plecat la Constanța”, a declarat Hagi. „Regele” a spus că i-ar plăcea ca, într-o zi, să antreneze iar Steaua, un club aparte pentru el, care îl provoacă. „Sunt stelist, dar în viață apar și astfel de momen-te, când trebuie să spui nu”, a arătat Hagi. Ieri, patronul Stelei, Gigi Becali, a anunțat că s-a înțeles cu Ilie Dumitrescu pentru postul de antrenor, noul tehnician urmând a fi prezentat astăzi. „Ilie Dumitrescu e noul antrenor. L-am sunat încă de când a plecat Pițurcă și a zis că vine imediat. M-a impresionat comportamentul său. E un nume greu între fostele glorii ale Stelei. Are sânge alb-albastru. Nu vrea bani, iar obiectivul său e câștigarea campionatului”, a spus Becali. Dumitrescu în schimb a declarat, aseară, că lucrurile încă nu erau puse la punct și că mai trebuia să poarte o discuție cu Gigi.