Hacic Garabet, noul director administrativ al FC Farul?!

Ştire online publicată Marţi, 24 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele FC Farul Constanța, Marcel Lică, a declarat, în exclusi-vitate pentru Cuget Liber, că staff-ul administrativ al clubului s-a mărit și are din aceste zile un nou membru în persoana lui Hacic Garabet. „Din ceea ce am auzit eu vă pot spune că Hacic Garabet a ajuns la un acord cu conducerea Farului și că va ocupa, începând din retur, funcția de director administrativ la club”, ne-a spus Lică.Până aici nimic surprinzător, ținând cont că discuțiile în acest sens sunt mai vechi. Surpriza a venit însă de la Hacic Garabet care, contactat de Cuget Liber, a dezmințit informația.„Nu știu de unde știe Marcel Lică că eu am ajuns la un acord cu Farul! Nu este adevărat! Vă spun sincer că nu am făcut decât să-l consiliez pe domnul Giani Nedelcu în luarea unor decizii. Eu sunt constănțean și îmi pasă de soarta Farului, și de aceea am acceptat să dau niște sfaturi atunci când mi-au fost cerute. Domnul Nedelcu are alte probleme mai mari acum decât instalarea mea dânsul trebuie să organizeze cantonamentele de iarnă, să se ocupe de transferuri, de asigurarea condițiilor la club, credeți-mă că are alte probleme mai importante de rezolvat. Am văzut că și antrenorul Viorel Tănase a declarat că ar vrea să lucreze cu mine și recunosc că și pentru mine ar fi o plăcere să lucrez cu el, mai ales că este un băiat pe care îl cunosc bine nu doar ca sportiv, ci și ca om și vă asigur că va face treabă bună la Farul. Dar până să se poată spună că am ajuns eu la un acord cu Farul sau am fost instalat într-o funcție la club e cale lungă“, a declarat Garabet.Cristian PAHOMIE