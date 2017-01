Hacic Garabet a demisionat de la Ceahlăul

Sâmbătă, 19 Iulie 2008.

Președintele executiv al divizionarei secunde Ceahlăul Piatra Neamț, Hacic Garabet, a declarat, vineri, că a demisionat oficial din funcție, din cauza unor probleme personale. „Plecam încă de joi seară, dar am ținut neapărat să mă întâlnesc și cu domnul primar Ștefan (n.r. - președintele de onoare al clubului Ceahlăul Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan), pentru a-mi lua la revedere de la dânsul. În ciuda unei experiențe de-o viață, să știți că trăiesc un sentiment ciudat, acum, la despărțire. Am un mare regret că trebuie să plec de aici. Dar, sunt motive familiale, pur personale și nicidecum de altă natură. Am trăit o perioadă foarte frumoasă, din punct de vedere profesional. Am pus foarte mult suflet, iar acum, la plecare, mă bucur că am pus umărul pentru imaginea acestui club”, a spus Hacic Garabet. Chiar dacă a invocat motive personale când a vorbit despre demisie, Garabet și-a exprimat nemulțumirea vizavi de faptul că nu a fost consultat atunci când s-a luat decizia de a renunța la unii jucători. „Părerea mea de rău se referă la faptul că n-am fost consultat pe problemele sportive, atunci când formația de aici s-a dispensat de foarte mulți jucători care erau pilonii de bază ai echipei, iar cei care au venit aici împrumutați au dus echipa la retrogradare”, a precizat fostul oficial al clubului nemțean. Hacic Garabet a venit la Ceahlăul la începutul lunii septembrie a anului trecut și a contribuit la transferul mai multor jucători la formația nemțeană, care a retrogradat în liga a doua la finalul campionatului.