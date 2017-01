Guriţă va primi câte 2.000 de euro pentru fiecare gol marcat la Buzău

Guriță va primi câte 2.000 de euro pentru fiecare gol marcat la Buzău

Chiar dacă Gică Hagi, antrenorul Stelei, s-a opus împrumutului fostului căpitan al Farului, Mihai Guriță, la Gloria Buzău, declarând că Gurigol nu pleacă din Ghencea, până la urmă a ră-mas cum a decis patronul Gigi Becali: Guriță - patru luni la Buzău. „De astăzi (n.n. - vineri), mă prezint la Gloria. Asta e, am o vârstă și trebuie să joc. N-a fost să fie să rămân la Steaua, unde sunt mulți atacanți cumpărați pe bani mulți. Nu a fost vorba că nu am impresionat eu. Lui Gigi Becali i-a luat o oră ca să mă convingă să merg la Buzău”, a declarat Guriță. Gigi Becali a dezvăluit că, pentru fiecare gol marcat la Buzău, Guriță va primi câte 2.000 de euro. „Guriță a venit la mine și mi-a spus că nu vrea să se ducă la Gloria Buzău. L-am vrăjit însă pe băiat și i-am zis că o să primească 2.000 de euro de fiecare gol marcat acolo“, a declarat Gigi Becali.Chiar dacă Gică Hagi, antrenorul Stelei, s-a opus împrumutului fostului căpitan al Farului, Mihai Guriță, la Gloria Buzău, declarând că Gurigol nu pleacă din Ghencea, până la urmă a ră-mas cum a decis patronul Gigi Becali: Guriță - patru luni la Buzău. „De astăzi (n.n. - vineri), mă prezint la Gloria. Asta e, am o vârstă și trebuie să joc. N-a fost să fie să rămân la Steaua, unde sunt mulți atacanți cumpărați pe bani mulți. Nu a fost vorba că nu am impresionat eu. Lui Gigi Becali i-a luat o oră ca să mă convingă să merg la Buzău”, a declarat Guriță. Gigi Becali a dezvăluit că, pentru fiecare gol marcat la Buzău, Guriță va primi câte 2.000 de euro. „Guriță a venit la mine și mi-a spus că nu vrea să se ducă la Gloria Buzău. L-am vrăjit însă pe băiat și i-am zis că o să primească 2.000 de euro de fiecare gol marcat acolo“, a declarat Gigi Becali.