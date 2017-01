Guriţă s-a înţeles cu UTA şi merge după ea în Turcia

Guriță s-a înțeles cu UTA și merge după ea în Turcia

Fostul atacant al Farului Mihai Guriță nu a reușit să obțină niciun angajament la o echipă din străinătate, căzând, rând pe rând, variantele din Cipru, Ungaria și Portugalia, și se va transfera în Liga 1, la UTA. La clubul arădean, Guriță îi va reîntâlni pe antrenorul cu care a mai lucrat, Marin Barbu, dar și pe un alt fost farist, Pașcovici. UTA a plecat ieri în stagiul din Turcia, din Antalya, iar Guriță va ajunge și el acolo, sâmbătă, având astfel șansa de a se întâlni cu foștii colegi de la Farul. „Mihai va fi sâmbătă cu mine în avion. Vom merge în Antalya, la echipă. Va intra imediat în programul de pregătire. Nu am semnat încă o înțelegere, dar am convenit asupra detaliilor contractuale. Marin Barbu și-a dat acordul, iar actele le vom finaliza chiar în Turcia. Nu am stabilit deocamdată perioada pe care se va derula contractul”, a declarat patronul arădenilor, Nicolae Bara, pentru NewsIn. Marin Barbu a spus că avea nevoie de „un atacant cu experiența lui Guriță“. „Am discutat cu el, de sâmbătă va intra în program. Îl cunosc foarte bine, nu se pune problema să susțină probe de joc. Mi-a spus că are nevoie de câteva zile să-și încheie conturile cu Farul Constanța, acesta fiind motivul pentru care n-a plecat cu noi în Turcia”, a afirmat „Magiun”.