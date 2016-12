Grzelak pleacă de la Steaua imediat după ce îşi primeşte banii

Grzelak pleacă de la Steaua imediat după ce își primește banii

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mijlocașul polonez al Stelei, Rafal Grzelak, a declarat, ieri, că va semna rezilierea contractului cu roș-albaștrii imediat ce își va primi banii care i se cuvin din partea clubului din Ghencea. „Nu sunt idiot, eu nu stau să mă antrenez gratis. Dacă primesc banii pe care trebuie să îi iau, semnez imediat rezilierea. Poate pentru Steaua nu este o sumă mare, dar pentru mine este. Acum îmi pierd timpul, dar și timpul lor este irosit degeaba. Nu vreau în niciun caz să joc pentru echipa a doua”, a declarat Grzelak. Polonezul este unul dintre jucătorii pe care Stoichiță nu i-a luat în primul cantonament al echipei. Grzelak a ajuns la Steaua în vara anului 2009 de la formația greacă Skoda Xanthi. Polonezul, care a primit la Steaua numărul zece, nu a evoluat foarte mult, el bifând în Liga 1 doar șase partide (164 de minute). Președintele Stelei, Valeriu Argăseală, a declarat că angajamentele jucătorilor Krum Bibișkov și Rafal Grzelak vor fi reziliate în cursul acestei săptămâni, iar cei doi își vor primi toate drepturile salariale restante. „E normal ca Grzelak să-și ceară banii, doar sunt prevăzuți în contract. Probabil că săptămâna asta îi vom da tot ce are de primit și vom rezilia contractul cu el. Aceeași situație este și cu Bibișkov, care mai are de luat niște bani și, după ce va primi suma pe care o are de încasat, vom rezilia contractul și cu el”, a spus Valeriu Argăseală.