Grigoraş le atacă „adevărul”

Sâmbătă, la Constanța, FC Farul - Oțelul Galați

Grigoraș le atacă „adevărul”

Ieșită șifonată din confruntările cu Steaua și CFR Cluj, Farul speră să se revanșeze printr-o victorie cu Oțelul, sâmbătă, la Constanța. „Meciul cu Oțelul e foarte important pentru noi. Suntem deja pe -3 la «adevăr», astfel că nu ne permitem decât victoria. Oțelul ne-a bătut în ambele meciuri sezonul trecut și e o formația foarte bine organizată, cu jucători dispuși la efort și foarte periculoși, gen Paraschiv și Viglianti. Trebuie să fim determinați, să eliminăm greșelile și să ajungem iar la siguranță în defensivă”, a declarat antrenorul Farului, Ion Marin. „Într-adevăr, în ultimele meciuri, am fost nesiguri în apărare, dar trebuie ținut cont și că am jucat cu două echipe de Liga Campionilor. Eu cred că de la meciul cu Oțelul vom reveni la forma de anul trecut. Nu avem orgolii cu Petre Grigoraș. Îl respectăm, dar cine-i mai bun să câștige. Oțelul are jucători valoroși, însă și noi suntem montați să învingem, pentru că ne îngrijorează pasivul de la adevăr”, a arătat și portarul Adrian Vlas. Mijlocașul Claudiu Voiculeț crede că Farul va avea meci greu în fața unei echipe bune, însă „Jean“ speră într-o evoluție favorabilă a „rechinilor”. „Atuul nostru este echipa. Sperăm să nu primim gol și să câștigăm. Îi vrem și pe suporteri aproape, deși, în ultimul timp, i-am cam dezamăgit”, a punctat Voiculeț. Formația probabilă a Farului: Vlas - Farmache, Barbu, Șchiopu, Maxim (cpt.) - Ben Teekloh - Fatai, Voiculeț, Rusmir (L. Pârvu), Gaston - Chico. Arbitrează Sorin Corpodean (Alba Iulia); asistenți, Adrian Vidan, Vasile Marinescu; rezervă, George Rădulescu (toți, din București); observatori, Paul Costaș (Iași), Marius Cheregi (București). Biletele costă 10 lei (la peluze) și 25 lei (la tribune). Meciul începe la ora 21 și e transmis în direct de GSP TV. Dejan Rusmir, incert pentru sâmbătă Farul îi are indisponibili pentru această dispută pe Băcilă (suspendat), Nae (trimis la echipa a doua), Gerlem (nerefăcut) și Cruceru (abia revenit după o accidentare). În plus, Rusmir e cu semnul întrebării, din pricina unor probleme medicale. În aceste condiții, Ion Marin s-a oprit la următorii jucători: Vlas, Curcă - Farmache, Barbu, Șchiopu, Rastovac, Păcuraru (căruia i-au expirat cele 8 etape de suspendare) Maxim, Gaston - Fatai, Ben Teekloh, Voiculeț, Pătrașcu, L. Pârvu, C. Matei - Chico, Gosic, Alibec, așteptându-se însă să se vadă care va fi situația lui Rusmir. „Accidentarea lui Dejan nu e foarte gravă. Ieri (n.n. - joi) după-amiază, a început pregătirea, dar fără minge. Să vedem cum se va comporta și diseară (n.n. - vineri) și chiar mâine dimineață (n.n. - sâmbătă). Oricum, dacă va exista și cea mai mică urmă de îndoială, nu vom risca. Liga 1 e lungă și avem nevoie de jucători în plenitudinea forțelor. Însă Rusmir ar fi o pierdere importantă pentru Farul la acest meci. A etalat calități și e jucător de echipă“, a spus Ion Marin.