Grigoraş, cel puţin până în 2010 la Oţelul

Grigoraș, cel puțin până în 2010 la Oțelul

Marius Stan, directorul general al Oțelului, și constănțeanul Petre Grigoraș, antrenorul principal al echipei, au bătut palma, luni seară, pentru un nou contract, tehnicianul urmând să fie pe banca tehnică a gălățenilor cel puțin până în vara anului 2010. Venit la Oțelul în ultimele zile ale lui 2005, Grigoraș a semnat un contract pe doi ani și jumătate, iar în vara lui 2008 înțelegerea i-ar fi expirat. Petre Grigoraș a spus: „Nu mă așteptam să fiu ofertat chiar în această perioadă, în care rezultatele nu erau tocmai convingătoare. Asta înseamnă că ceea ce am făcut la Oțelul până acum n-a fost chiar apă de ploaie. Mă simt foarte bine la Galați și, de aceea, am fost de acord să continuu. Sper să facem cu adevărat performanță".