Greu cu performanţa! Ce-i de făcut pentru a avea din nou "delfini" medaliaţi

Greu cu performanța! Ce-i de făcut pentru a avea din nou "delfini" medaliați

Înotătorii de la Palatul Copiilor au intrat în ultima săptămână de pregătiri în vederea participării la Campionatul Național.În perioada 10-13 noiembrie, la Hunedoara, va avea loc Campionatul Național de natație în bazin de 25 metri, juniori, tineret și seniori, unde elevii antrenorului emerit Octavian Tileagă, de la Palatul Copiilor, își doresc să evolueze cât mai bine și să urce pe podium.„Noi am început pregătirea pe uscat, la mijlocul lunii septembrie, iar în bazin am putut intra după 1 octombrie. De atunci, tragem tare la antrenamente, fiindcă nu mai avem mult până la competiția de la Hunedoara. Trebuie să ne intrăm cât mai rapid în ritm, în timpi, fiindcă vrem să ne întoarcem de acolo cu medalii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Octavian Tileagă.Înotul este una dintre puținele discipline sportive din România care nu ar putea invoca lipsa resursei umane. Aria de selecție este una apreciabilă comparativ cu alte ramuri care ne-au adus de-a lungul timpului atâtea satisfacții, dar care acum se prezintă la limita existenței (handbal, rugby, volei etc.). Aici, problema este alta - copiii care vin la înot nu își mai doresc să facă performanță, iar cei care sunt capabili de acest lucru nu sunt susținuți.„Vin foarte mulți copii la înot, noi îi primim, însă când le spunem că ar trebui să vină mai des pentru a progresa, ne lovim de un refuz, la modul că nu se dorește performanța, ci doar pentru sănătate sau ca părintele să-și țină copilul ocupat. Atunci, noi, antrenorii, pe cine mai trimitem la competiții? În afara acestui impediment, ne lovim și de atitudinea unor profesori care nu vor să înțeleagă sensul cuvântului performanță. Îi îngroapă în teme, îi mustră și îi ceartă fiindcă fac sport și nu au destul timp să învețe, spun ei. Total greșit! Un sportiv care își dorește să reprezinte un club, un oraș, o țară merită un tratament în compensație, merită înțelegere și mai ales susținere în ceea ce face. Copiii le pot face pe amândouă, nu este nevoie să le interzică să mai facă sport, nu e normal”, a declarat antrenorul Tileagă.v v vZilele trecute, fosta mare atletă Doina Melinte a fost prezentă la Palatul Copiilor, la una din activitățile Agenției Naționale Anti-Doping, instituție în care ocupă și postul de vicepreședinte. Ea a susținut un program de informare a sportivilor și a membrilor personalului asistent cu privire la reglementările anti-doping în vigoare, dar și-a rezervat timp și pentru a trece pe la bazin, fiind profund impresionată de starea în care se prezintă locul de antrenament al copiilor. Antrenorul care l-a creat pe Răzvan Florea, singurul înotător român medaliat olimpic din istorie, consideră că pe urmele campionului poate călca și Robert Glință, tânărul de 19 ani care stabilește record după record.„Robert este un băiat extrem de talent, rar găsești băieți mai muncitori și mai dornici de performanță ca el. El depinde foarte mult de programul de antrenament pe care i-l trasează antrenorul, cum va reuși Adrian Gherghel să îl pregătească fizic pentru a da 100% atât în calificări, cât și în finale. La un asemenea nivel, talentul este definitoriu, dar dacă antrenamentul nu este util, ajungi la vorba aceea românească: «Te naști promisiune și mori speranță». Sincer, am mai multe așteptări de la el. Am încredere că poate să-i calce pe urme lui Răzvan Florea și să cucerească o nouă medalie pentru înotul masculin”, a conchis antrenorul emerit.