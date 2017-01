Goluri multe, o contestaţie şi două cartonaşe roşii

Cupa Cartierelor la fotbal în sală, etapa întâi

Goluri multe, o contestație și două cartonașe roșii

A pornit la drum caravana Cupei Cartierelor la fotbal în sală competiție găzduită de Clubul Eden din bd.-ul Aurel Vlaicu și care continuă tradiția Campionatului Firmelor Constănțene. Până la primăvară, jucătorii au mult de lucru. Încă din prima etapă a Cupei Cartierelor, au sărit scântei. Orgoliile sunt uriașe, toată lumea vrea să câștige și să-și asigure din vreme o poziție în partea superioară a cla-samentului. Palas și Real Poarta 6 au demonstrat că au cele mai bune linii de atac, fotbaliștii din Cumpăna s-au ținut scai de „ofițeri”, iar Halep, cu 11 reușite, și-a depus candidatura la titlul de golgeter. Din păcate, nu au lipsit cartonașele roșii, Ceacu, de la FC Făgetului, și Costin, de la Cartier Far, fiind eliminați pentru limbaj injurios la adresa arbitrului Laurențiu Ciuchiță. Mai mult, învinsă clar pe teren, echipa FC Făgetului a depus contestație după încheierea partidei. Iată și rezultatele înre-gistrate: Palas - FC Făgetului 20-4 (Septar 5, Cojanu 5, Elni Ener 3, Bicicioiu 2, Costea 2, M. Ion, Gorun, Cărbunaru / Izet 3, Tase), Alma Soveja - ISU Capitol 7-9 (Mustafa 3, V. Ioan 2, Bebi 2 / V. Pepe 4, Andrei 3, Pasma, Mustacă), Cartier Far - Gepa Tomis III 8-11 (Lică 3, Kamel 3, Keke 2 / Manu 2, D. Ionescu 2, Zincă 2, D. Dima 2, Rafael, Bebe, Șoptelea), Servany Cumpăna - Liga Ofițerilor Km 4-5 7-10 (C. Sava 2, Niculaev, Manoliu, Iosiv, D. Păduraru, George / Titus 2, Roșca 2, Ardac 2, Baltag, Stoica, Lazăr, Simion), Real Poarta 6 - Sterk Medgidia 18-5 (Halep 11, R. Dirmon 2, Medrega 2, Andrei 2, Măciucă / Suleyman 2, Ali 2, Giuma). Partida dintre echipele FC 95 Tomis Nord și Detectors Piața Griviței se desfășoară astăzi, de la ora 20.00. v v v Etapa viitoare se va disputa după următorul program: sâmbătă, 28 noiembrie: Cartier Far - Liga Ofițerilor Km 4-5 (orele 17.00-18.00), Servany Cumpăna - FC Făgetului (18.00-19.00), Gepa Tomis III - ISU Capitol (19.00-20.00); duminică, 29 noiembrie: Sterk Medgidia - Palas (17.00-18.00), Alma Soveja - Detectors Piața Griviței (18.00-19.00), Real Poarta 6 - FC 95 Tomis Nord (19.00-20.00). Clasament 1. Palas 1 1 0 0 20-4 3 2. Real Poarta 6 1 1 0 0 18-5 3 3. Gepa Tomis III 1 1 0 0 11-8 3 4. Liga Ofițerilor 1 1 0 0 10-7 3 5. ISU Capitol 1 1 0 0 9-7 3 6. Detectors 0 0 0 0 0-0 0 7. FC 95 Tomis Nord 0 0 0 0 0-0 0 8. Alma Soveja 1 0 0 1 7-9 0 9. Cartier Far 1 0 0 1 8-11 0 10. Servany 1 0 0 1 7-10 0 11. Sterk 1 0 0 1 5-18 0 12. FC Făgetului 1 0 0 1 4-20 0