„Golanii trebuie aruncaţi la lada cu gunoi!“

Fostul arbitru Suat Ibraim spune că boxul are nevoie de o purificare:

„Golanii trebuie aruncați la lada cu gunoi!“

Suat Ibraim a împărțit ani mulți dreptatea în ring, are o concepție bine formată despre sport și nu poate rămâne indiferent văzând că boxul, pe care l-a slujit cu credință o viață întreagă, se scufundă într-un anonimat dureros și nemeritat. Ne-a vizitat la redacție, ieri dimineață, unul dintre foștii mari arbitri de box ai Constanței: Suat Ibraim. Fan declarat Galatasaray, purta de data acesta șapca rivalei Beșiktaș. „Sportul ne unește, sportul presupune prietenie, nu ură. Dar nu despre fotbal vreau să vorbim, ci despre box”, își începe Ibraim pledoaria în favoarea nobilei arte. Subiectul central al discuției - alegerile pentru șefia federației și starea pugilismului dobrogean. „Cred că este timpul ca Federația Română de Box să aibă un nou conducător. Rudel Obreja, președintele în funcție, nu s-a ținut de treabă, nu s-a ocupat așa cum ar fi trebuit de nevoile reale ale boxului, nu s-a interesat de soarta cluburilor. Nu spun că este incompetent, dar cred că altele au fost prioritățile sale”, este de părere Suat Ibraim. Interlocutorul nostru a conturat și profilul ideal al noului președinte al FRB, pe care îl sfătuiește să organizeze cât mai multe gale, așa cum se întâmpla în urmă cu trei-patru decenii. „Ne trebuie un om energic, activ, experimentat, nu neapărat foarte tânăr. Să fie un bun manager și să organizeze cât mai multe gale de box inter-cluburi. Acestea sunt utile nu numai pentru performanță, ci mai ales pentru popularizarea boxului, pentru atragerea tineretului către sport. Astăzi, tot mai puțini copii vin să lovească sacul de box la sală. Preferă să stea pe străzi sau, mai rău, să se apuce de rele. Mă uit la televizor și mă îngrozesc. Hoții nu se mai obosesc să desfacă bancomate, le fură cu totul. Tâlhăriile și violențele se înmulțesc. Mulți dintre acești răufăcători au avut sau chiar mai au legătură cu sportul. Acești golani trebuie aruncați la lada cu gunoi. În cele mai multe cazuri, nu mai pot fi recuperați. Trebuie intervenit pentru a stopa aceste fenomene negative”, ne spune Suat Ibraim. Nu uitați de fostele glorii! Suat Ibraim mai are un of. Acela că tinerii din ziua de azi nu știu mai nimic despre performanțele eroilor de odinioară. „Sincer, mă doare foarte mult când întreb un elev, un sportiv dacă a auzit de un fost campion și primesc răspuns negativ. Constanța a avut mari boxeri, mari antrenori, mari arbitri, astăzi dați, însă, uitării. De aceea, propun ca, la acele puține gale de box, să se mai amintească de fostele glorii. Unii dintre campioni au murit, alții o duc foarte rău. Merită însă respectul comunității”, a explicat Suat Ibraim.