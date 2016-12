Gol pentru Raţ în Liga Campionilor

Gol pentru Raț în Liga Campionilor

Cele 16 echipe calificate în optimile Ligii Campionilor la fotbal sunt: Tottenham, Inter Milano (grupa A), Schalke 04, Lyon (B), Manchester United, Valencia (C), FC Barcelona, FC Copenhaga (D), Bayern Mun-chen, AS Roma (E), Chelsea, Olym-pique Marseille (F), Real Madrid, AC Milan (G), Șahtior Donețk și Arsenal (H). În ultima etapă din grupa E, CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1 (Traore 88 / Borriello 21), pe teren propriu, cu AS Roma. În meciul Șahtior Donețk - Braga 2-0, Răzvan Raț a deschis scorul pentru gazde, în minutul 78. Tragerile la sorți pentru optimi se vor desfășura pe 17 decembrie, la Nyon (Elveția).