„Gladiatorul“ Farului i-a pus gând rău lui Juventus

Fundașul de fier Ion Barbu a jucat nerefăcut la Otopeni, strângând din dinți pentru a petici golurile lăsate de numeroasele absențe ale „marinarilor“. Veteranul Ion Barbu (34 de ani) a fost apariția - surpriză din echipa constănțeană la Otopeni. Deși nu a fost refăcut complet, secundul lui Gică Butoiu a trecut peste durerile de la gleznă și a jucat tot meciul. Însă, chiar și cu Barbu în apărare, „marinarii” au pierdut cu 2-3, plătind tribut subțirimii lotului, afectat de cele cinci absențe. „În prima repriză, trebuia să conducem, pentru că, după ce am egalat, am mai avut două ocazii. Din păcate, după pauză, unii dintre băieți au arătat că încă nu se ridică la nivelul titularilor. Asta este însă, meciul de la Otopeni a trecut, iar acum trebuie să ne concentrăm pentru cel cu Juven-tus, de sâmbătă, de la Constanța, pe care trebuie să-l câștigăm neapărat. Ajung două înfrângeri la rând”, a declarat Barbu, pentru „Cuget Liber”. Stoperul Farului este de părere că partida nu va fi floare la ureche pentru constănțeni, chiar dacă Juventus ocupă penultimul loc în clasament. „Bucureștenii sunt în subsolul ierarhiei, la retrogradare, dar cu Farul toți se mobilizează. Va trebui să tratăm meciul cu seriozitate, pentru că e foarte important. Să jucăm ca și cum am avea în față Săgeata sau Concordia Chiajna. E îmbucurător că revin doi dintre absenții de la Otopeni, Buzea și Lupu, suspendați etapa trecută. Să vedem și cum va evolua starea de sănătate a celor accidentați, Vajou, Abuzătoaie și Patriche”, a completat Ion Barbu, care, deși ieri avea glezna umflată, sâmbătă va fi din nou pe teren. La Otopeni, golul egalizator al Farului a purtat semnătura tânărului de 21 de ani Denis Husein, aflat la a doua reușită consecutivă, după cea din confruntarea cu Ceahlăul. „Denis e un fotbalist de perspectivă, cu calități peste nivelul Ligii a II-a. Are viitor”, a arătat secundul Farului, care l-a sfătuit însă pe mijlocașul dreapta ca, pentru a confirma și a progresa, „să fie serios și muncitor și să se mențină pe aceeași linie ca până acum”.