Gimnastică: Ce spune preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică despre rezultatele anului 2014

Gimnastică: Ce spune președintele Federației Române de Gimnastică despre rezultatele anului 2014

Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică a declarat că 2014 a fost un an bun pentru gimnastică, deși nu a fost câștigată nicio medalie de aur la Mondialele de gimnastică artistică, scrie Agerpres.„Per total a fost un an bun, chiar dacă nu s-a reușit obținerea unei medalii de aur la Campionatele Mondiale (de gimnastică artistică, n. red.). A debutat cu un Campionat European foarte bun pentru fete, atât la senioare, cât și la junioare. Apoi după un debut mai ezitant în calificări la CM, situarea echipei feminine pe locul patru poate fi considerat un rezultat bun, în situația în care am avut la dispoziție un număr foarte restrâns de sportive cu drept de participare la Mondiale. Dar din acest moment înspre JO, sperăm ca fetele care vor împlini vârsta de seniorat să aducă un aport tehnic serios în cadrul echipei. La băieți, deși nu s-a obținut o finală pe echipe, cum ne doream și ne propusesem, totuși situarea între primele 12 echipe din lume, pe un loc calificabil pentru JO, ne dă încredere că anul viitor vom putea să abordăm inclusiv această calificare olimpică din prima serie de calificări directe care începe practic în 2015”, a declarat Stoica pentru Agerpres.