Gimnastică: Cătălina Ponor, nevoită să plece în SUA pentru recuperare

Gimnasta Cătălina Ponor a plecat în SUA pentru a continua recuperarea după operația la tendon. Cătălina a postat pe o rețea de socializarea următorul mesaj:"Am promis vesti noi, așa ca iata-le! Pentru ca au aparut niste complicatii la tendon dupa operatie, a trebuit sa trec oceanul pana in SUA, pentru a incepe o recuperare puternica. Ei bine, uitati o parte dintre exercitiile pe care le fac alaturi de doctorul Robert Donatelli, caruia ii multumesc pentru profesonalismul de care da dovada. Voi ramane aici inca 6 saptamani, in care ma voi pregati pas cu pas si voi asculta sfaturile doctorului. Nu trebuie sa fac nicio greșeala pe timpul recuperării in drumul spre Rio"