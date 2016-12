Gimnastică artistică/ Octavian Bellu: Nu au fost ratări şi a ieşit foarte bine

Gimnastică artistică/ Octavian Bellu: Nu au fost ratări și a ieșit foarte bine

Sâmbătă, 17 Mai 2014

Antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, Octavian Bellu, a declarat, astăzi, pentru Mediafax, după cucerirea medaliei de aur pe echipe la CE de la Sofia, că performanța se datorează absenței ratărilor din calificări, astfel că "a ieșit foarte bine"."A fost un concurs greu, am avut de surmontat niște nerealizări din calificări pe care poate le-a văzut toată lumea. Nu au fost cele trei ratări de atunci și a ieșit foarte bine. Nu pot să nu spun, și Marea Britanie, Rusia, Germania, chiar Italia au fost foarte puternice, s-a văzut că rezultatele se schimbau tot timpul, de la o rotație la alta. Noi a trebuit să facem trei soluri foarte bune în a patra rotație ca să fim siguri de medalia de aur", a declarat Octavian Bellu.Antrenorul echipei României mai spune că nu a fost sigur de medalia de aur în timpul concursului. "Nu am fost sigur că luăm aur, dar după bârnă, al treilea aparat, așa gândeam că dacă facem sol bun, nu scăpăm aurul", a spus Bellu.În opinia sa, Larisa Iordache și Diana Bulimar ar putea cuceri medalii și duminică, în finalele de la bârnă și sol. "Nu vreau să fac calcule de azi. Iordache nu are o a doua săritură grea, doar prin jocul rezultatelor se poate clasa pe podium în finala de la sărituri. Apoi, la paralele, aștept un exercițiu foarte bun din partea ei, dar cele din fața ei au exerciții cu note de plecare mari. Aparatele la care așteptăm clasări bune sunt bârna și solul, acolo Larisa Iordache ar putea lua medalii, nu spun acum de care, iar Diana Bulimar la bârnă. Orice medalie în plus ne bucură", a adăugat Octavian Bellu.Echipa feminină de gimnastică a României a câștigat, sâmbătă, medalia de aur, la Campionatul European de la Sofia, cea de argint revenind Marii Britanii, iar medalia de bronz, echipei Rusiei. România a obținut următoarele note în finala pe echipe:Sărituri – Ștefania Stănilă nota 14.666, Silvia Zarzu 14.633 și Larisa Iordache 14.866Paralele – Ștefania Stănilă 13.500, Diana Bulimar 14.133, Larisa Iordache 13.966Bârnă – Diana Bulimar 14.533, Andreea Munteanu 14.933, Larisa Iordache 14.700Sol – Andreea Munteanu 14.133, Diana Bulimar 14.225, Larisa Iordache 14.466.Cu un total de 172.754 puncte, România a cucerit medalia de aur. Pe podium au mai urcat Marea Britanie (170.663 puncte) și Rusia (169.329).România va mai fi reprezentată la CE feminine în finalele pe aparate de duminică, de Larisa Iordache la sărituri, paralele, bârnă și sol, respectiv Diana Bulimar în finala de la bârnă.Delegația României a obținut anterior două medalii la junioare: bronz cu echipa și argint, prin Laura Jurcă la individual-compus. Obiectivul delegației României la CE de la Sofia este obținerea a trei-patru medalii. La ediția din 2012 a Campionatului European, echipa de senioare a României a cucerit medalia de aur, cea din 2014 fiind a șaptea din palmaresul echipei tricolore.