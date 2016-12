Gimnastică artistică: Echipa feminină a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio

Luni, 18 Aprilie 2016

Echipa feminină de gimnastică artistică a României a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, duminică, după ce a terminat pe locul 7 la turneul preolimpic de la Rio, în condițiile în care doar primele patru clasate merg la Olimpiadă, scrie Agerpres.România a acumulat 216,569 puncte, la capătul unui concurs plin de ratări, devansând în clasament doar Coreea de Sud (203,828 puncte).Brazilia, 226,477 puncte, Germania, 223,977 p, Belgia, 221,438 p, și Franța, 220,869 p, au ocupat primele patru locuri și au obținut calificarea la Jocurile Olimpice.Pentru echipa României, condusă de pe margine de antrenorii Lucian Sandu, Adela Popa și Maria Fumea, au evoluat Diana Bulimar, Maria Holbură, Anamaria Ocolișan, Cătălina Ponor, Dora Vulcan și Silvia Zarzu.Cătălina Ponor a obținut cea mai mare notă dintre gimnastele noastre, 14,600 la bârnă, dar a ratat la sărituri (12,333), după cum Diana Bulimar a ratat la paralele (11,733), Ocolișan și Vulcan au luat note mici la paralele (12,866, respectiv 12,800), iar Vulcan și Zarzu, la sol (12,966, respectiv 12,466).La sărituri, România a obținut un total de 56,123 puncte, la paralele am totalizat 50,599 puncte, la bârnă am avut 55,007 puncte, iar la sol au încheiat cu 54,840 puncte.Această contraperformanță survine după ce și echipa masculină a ratat, sâmbătă, calificarea la JO 2016 (5-21 august). România a participat cu echipa de gimnastică feminină la toate edițiile Jocurilor Olimpice după 1968 (Ciudad de Mexico).Gimnastica artistică este sportul care a adus României cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice, 25 de aur, 20 de argint și 26 de bronz.România avea deja un sportiv calificat individual la JO 2016, Marian Drăgulescu, datorită medaliei mondiale de argint de la sărituri. Atât băieții, cât și fetele vor primi câte un loc nenominal pentru probele individuale de la Rio, după ratarea calificării echipelor.O performanță remarcabilă a reușit Oksana Ciusovitina (Uzbekistan), care s-a calificat la a șaptea sa Olimpiadă, deși are 40 de ani.Cătălina Ponor va evolua luni în finala de la bârnă în concursul de la Rio, Diana Bulimar fiind a treia rezervă la acest aparat. Ponor și Bulimar vor participa și în finala de la sol.1. Brazilia 226,477 puncte2. Germania 223,9773. Belgia 221,4384. Franța 220,869............................5. Australia 218,4286. Elveția 218,3367. România 216,5698. Coreea de Sud 203,828