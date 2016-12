Gimnastică artistică: Cătălina Ponor se va opera în Viena

Gimnasta constănțeană Cătălina Ponor va face o operație în Viena. Sportiva a postat pe pagina sa personală de Facebook următorul mesaj:„Simt nevoia să lămuresc zvonurile care apar despre mine. Evit să citesc articole care nu au nicio legătura cu realitatea. Singurul adevăr este că da, azi (n.r. ieri) plec la Viena, pentru o intervenție la tendon, dar în niciun caz nu am ajuns de urgență la spital, cum am văzut că apare scris astăzi într-un articol. Vă asigur că am scăpare și, mai mult decât atât, că voi trage cu toata puterea să fiu pentru voi la Olimpiada de la Rio! Operația presupune, de fapt, curățarea tendonului, pentru a nu mai întâmpina probleme cu el de acum înainte. Pentru un sportiv este o operație ușoară și nu mă va da peste cap. Va urma o perioadă de refacere, după care voi fi aptă pentru antrenamente. Drumul meu spre Rio nu se oprește aici. M-am întors în gimnastică având un scop în minte și am să-l duc până la capăt. Vă mulțumesc pentru susținere și încredere!”