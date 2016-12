Gimnastică aerobică: Lotul naţional al României, la Campionatele Franţei

Gimnastică aerobică: Lotul național al României, la Campionatele Franței

Vineri, 04 Mai 2012

Conform Federației Române de Gimnastică, la competiție vor fi reprezentanți de Corina Constantin și Maria Luisa Pavel la individual feminin, Mircea Zamfir și Mircea Brânzea la individual masculin, Bianca Becze/Marius Petrușe și Andreea Bogati/Valentin Mavrodioneanu în proba de perechi mixte, Mircea Brânzea, Valentin Mavrodineanu și Mircea Zamfir, respectiv Lucian Frățiloiu, Marius Petrușe, Marius Gavriloaie la trio, Bianca Becze, Andreea Bogati, Corina Constantin, Anca Surdu, Maria Luisa Pavel și Laura Cristache, respectiv Mircea Brânzea, Petru Tolan Porime, Marius Gavriloaie, Valentin Mavrodineanu, Mircea Zamfir și Florin Nebunu la grup.Sportivii sunt însoțiți de antrenorii Maria Fumea și Mariana Mezei, precum și de arbitra Alina Drăgan.''Este un concurs foarte important, încă un test, după cele din Slovacia și Japonia, cu o participare mai largă în ceea ce ne privește, atât pentru juniori, cât și pentru seniori, cu mai puțin de o lună înaintea marii confruntări din capitala Bulgariei, acolo unde trebuie să ne aflăm, desigur, în cea mai bună formă. Competiția de la Arques ne va da posibilitatea să mișcăm mai bine rotițele, să vedem unde mai scârțâie angrenajul, pentru a putea face toate retușurile necesare. Noi am efectuat destul de multe schimbări în compoziția exercițiilor, am schimbat muzica, am ridicat gradul de dificultate, ceea ce nu este ușor deloc, pentru că totul trebuie apoi pus în valoare într-o evoluție tehnică și o prezentare artistică la nivelul de sus, fără erori'', a declarat Maria Fumea, potrivit Agerpres.Vineri sunt programate calificările, iar sâmbătă și duminică vor avea loc finalele.