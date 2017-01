Gimnastele tricolore s-au calificat în finala Campionatului European

Echipa feminină de gimnastică artistică a României a reușit să se califice în finala Campionatului European, ce se desfășoară, în aceste zile, la Berna (Elveția), după ce s-a clasat pe locul patru în calificări, cu un total de 164.870 puncte, concursul fiind câștigat de Marea Britanie (173.363 p), urmată de Rusia (173.261 p) și Elveția (166.870 p). Alături de cele patru țări, vor mai merge în finală Germania (164.852), Franța (162.839), Italia (162.128) și Ungaria (161.963).Cum ne-a obișnuit în ultima perioadă, paralele au fost cele care au dat cele mai mari bătăi de cap gimnastelor României. Acestea au obținut doar 39.032 puncte, fiind printre cele mai slabe evoluții ale întrecerii.Lotul feminin este coordonat de Lucian Sandu și Adela Popa și le are în componență pe Cătălina Ponor, Maria Holbură, ambele legitimate la CS Farul Constanța, alături de Anamaria Ocolișan, Silvia Zarzu și Anda Butuc.Cătălina Ponor și-a arătat o dată în plus grația și talentul, oferind delegației României speranțe la obținerea unei medalii la Jocurile Olimpice din această vară, bineînțeles dacă va fi aleasă de membrii Federației Române de Gimnastică. Ponor a reușit să se califice în două finale pe aparate, cu a treia evoluție din concurs, atât la sol, cât și la bârnă.Și cealaltă sportivă de la CS Farul s-a descurcat foarte bine. Maria Holbură a concurat în trei din cele patru probe (bârnă, paralele și sol) și a reușit să obțină note foarte bune pentru România: cea mai mare notă din echipă la paralele (13.366), a doua notă la bârnă și sol (13.700 respectiv 13.633), după evoluțiile Cătălinei Ponor.„Maria Holbură a contribuit foarte mult la rezultatul echipei prin evoluțiile bune avute la cele trei aparate. Este o sportivă foarte «crudă», de doar 15 ani, fără mare experiență, dar care este extrem de am-bițioasă și muncitoare. Când îi spuneam să facă un lucru, ea îl executa de cinci ori până îl făcea perfect. Are un mare atu, că este gimnastă de patru aparate și poate ajuta echipa. În finală, dacă fetele vor evolua fără greșeală, au șansă să prindă podiumul. Cu siguranță va fi o luptă aprigă pentru locul trei, deoarece oricare dintre Elveția, România, Germania și Franța poate să cucerească medaliile de bronz. Cătălina Ponor are șansele ei în finalele pe aparate, însă are nevoie de mai multă atenție și concentrare. Noi le ținem pumnii și suntem cu gândul la ele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prima antrenoare a Mariei Holbură la CSS 1 Constanța, prof. Mirela Szemerjai.Finala pe echipe este programată sâmbătă, 4 iunie, începând cu ora 18 (ora României), iar finalele pe aparate - duminică, 5 iunie.